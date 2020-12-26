В Челябинске на набережной зажгли световой тоннель

Сегодня, 26 декабря, подрядчик планирует завершить работы по запуску второго тоннеля

Новогодние праздники все ближе и ближе. Челябинск почти готов ко встречи Нового года, остаются последние штрихи. Так, накануне вечером на набережной реки Миасс, около Исторического музея, включили один из световых туннелей. Фотографии опубликовали сегодня, 26 декабря, в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«Набережная преображается. Вчера вечером на набережной в районе краеведческого музея включили один световой тоннель. Сегодня вечером планируется завершить работы по запуску второго тоннеля»,— сообщили в Комитете.

Кроме того, на набережной установили скамейки в виде звездочек, которые тоже будут красиво сверкать в темноте.

Напомним, накануне вечером на площади Революции открылся ледовый городок. Космическая тема городка посвящена 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина. На площадке построили множество горок, среди которых: «Космос», «Сатурн», «Созвездие Большой Медведицы», «Летающая тарелка», «Буран» и другие, горки-ловушки, а также световые композиции, лабиринты и ледовые фигуры.