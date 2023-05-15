В Челябинске на месяц изменят три трамвайных маршрута

Это связано с ремонтом путей на проспекте Победы

В Челябинске трамваи № 6, № 15 и № 18 изменят маршруты на время ремонта путей на проспекте Победы от улицы Болейко до улицы Кирова. Новые маршруты будут действовать с 22:00 19 мая до 05:00 19 июня. Об этом рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Новые маршруты трамваев:

№ 6: ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС;

№ 15: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ;

№ 18: ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская.





Пассажирам, которым нужно добраться до некоторых из остановок прежних рейсов, предлагают пользоваться автобусами № 8, № 9, № 34 и № 45.

Напомним, на участке проспекта Победы до середины июня ограничат движение всего транспорта.