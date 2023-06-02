В Челябинске на месяц изменят маршруты двух автобусов

В Тракторозаводском районе перекроют движение для замены труб

С воскресенья, 4 июня, и до 3 июля челябинские автобусы № 4 и № 34 будут следовать по измененным маршрутам в связи с ремонтом коммунальных сетей на ЧТЗ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Коммунальщики перекроют движение на улице Марченко от Салютной до Первой Пятилетки. Поэтому общественный транспорт поедет в объезд по следующим трассам:

автобус № 4: Мамина — Марченко — Салютная — Комарова — Героев Танкограда — проспект Ленина — парк Гагарина;

автобус № 34: автобусный парк — Комарова — Героев Танкограда — Первой Пятилетки — Танкистов — Линейная — Чурилово.





Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.