С воскресенья, 4 июня, и до 3 июля челябинские автобусы № 4 и № 34 будут следовать по измененным маршрутам в связи с ремонтом коммунальных сетей на ЧТЗ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Коммунальщики перекроют движение на улице Марченко от Салютной до Первой Пятилетки. Поэтому общественный транспорт поедет в объезд по следующим трассам:

  • автобус № 4: Мамина — Марченко — Салютная — Комарова — Героев Танкограда — проспект Ленина — парк Гагарина;

  • автобус № 34: автобусный парк — Комарова — Героев Танкограда — Первой Пятилетки — Танкистов — Линейная — Чурилово.

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Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.