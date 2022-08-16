В Челябинске на месте пустыря начали строить сквер размером с футбольное поле

Новую общественную территорию презентуют до конца сентября

В Курчатовском районе Челябинска началось строительство еще одной общественной территории, сообщили сегодня, 16 августа, в администрации города. На месте заросшего пустыря между улицами Кыштымской и Каслинской через полтора месяца появится сквер площадью 4000 кв. м, что соответствует небольшому футбольному полю.

Превратить пустырь в место для отдыха предложили жители близлежащих домов (Каслинская, 37а и Кыштымская, 5). Проект был включен в программу инициативного бюджетирования и получил финансирование из регионального бюджета.

В сквере будут прогулочные дорожки, фонари, парковые скамейки и урны, детская игровая и спортивная площадки с резиновым покрытием.

«На территории сквера проведут масштабное озеленение: здесь высадят липы, рябины, яблони, ели, барбарис и кизильник, а также обустроят газоны», — уточнили в мэрии.

Как уже писало ИА «Первое областное», проект сквера разработала фирма «Регион-проект», которая ранее занималась зданием Детской филармонии, клубным поселком Твоя Привилегия и комплексом «Термы VODA».