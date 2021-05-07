В Челябинске на месте провала грунта по улице Куйбышева устраняют последствия ремонта

Идет восстановление дорожного полотна и нарушенного благоустройства

В Челябинске завершились земляные работы на месте провала грунта. Обвал произошел из-за разрушения 400-метрового участка коллектора у дома № 7 по улице Куйбышева еще 8 апреля.

Восстановительные работы спровоцировали перекрытие участка дороги. Аварийный участок восстановлен, установка нового коллектора завершена. Подрядчики приступают к восстановлению нарушенного благоустройства, в том числе дорожного полотна.

«Коллектор на улице Куйбышева работает в штатном режиме, закончены работы по восстановлению защитной изоляции газопровода среднего давления, попавшего в район раскопки; ведется восстановление ограждения многоквартирного дома по ул. Куйбышева, 7», — сообщает мэрия Челябинска.

На коллекторе продолжается санация методом спирально-навивной технологии SWPSL. Работы без земляных работ и нарушения благоустройства ведет подрядная организация ООО «ЛайнерТек». О сроках завершения восстановительных работ по благоустройству участка не сообщается.