В Челябинске на месте незаконной автостоянки обустроили сквер

Работы завершили на месяц раньше срока

В Металлургическом районе Челябинска, на улице Трудовой, завершились работы по созданию сквера на месте незаконной автостоянки между жилыми домами. Об этом сегодня, 4 июля, сообщила пресс-служба городской администрации.

«В сквере проложены удобные тротуары, установлены детские игровые комплексы, спортивные снаряды, смонтировано освещение и организованы парковочные места. Появилось большое количество разнообразных скамеек», — уточнили в мэрии.

Кроме того, в новом сквере посадили 54 крупномерных дерева (липу, клен, яблоню, рябину) и 890 кустарников.

В администрации подчеркнули, что по поручению губернатора региона Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой работы по созданию сквера завершены на месяц раньше срока.

Напомним, что сквер на улице Трудовой — это одно из девяти общественных пространств, которые благоустроят в Челябинске в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда».