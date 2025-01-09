В Челябинске на маршруты вышли новые «умные» трамваи

Обновление подвижного состава ведется по поручению губернатора с 2021 года

Современные низкопольные и оборудованные системой «Умный трамвай» вагоны вышли в четверг, 9 января, на маршруты в Челябинске. Они были закуплены в рамках поручения губернатора Алексея Текслера по обновлению подвижного состава электротранспорта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Валидаторы, датчики пассажиропотока, кнопки адресного открытия дверей, USB-розетки, кондиционеры, видеонаблюдение, низкопольность — это уже базовый набор опций для современного рельсового электротранспорта.

Система «Умный трамвай» позволяет отслеживать состояние водителя, а также фиксирует препятствия на путях.

Помимо прочего, сиденья в новых вагонах обтянуты тканью с паттерном Челябинской агломерации на сиденьях.

Напомним, планомерная работа по обновлению трамвайного подвижного состава ведется с 2021 года. За это время закуплен 201 новый трамвай.

В 2025 году по поручению Алексея Текслера также будет приобретено пять новых трехсекционных трамваев, которые в перспективе будут работать на маршрутах метротрама.

Таким образом, если на конец 2024 года по маршрутам в Челябинске курсировали 110 вагонов, то в 2025-м их будет 152. Также в текущем году на линию выйдут 98 новых троллейбусов.