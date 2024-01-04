Сегодня, 4 января, на маршруты для вывоза мусора направили 40 машин, сообщили в МУП «ЦКС».
«Если экипаж мусоровоза сталкивается с контейнерной площадкой, на которой из-за скопления мусора, завалов снега или помех в виде припаркованных машин отсутствует свободный доступ к бакам (то есть их физически невозможно выкатить к мусоровозу для опустошения), сотрудники компании-перевозчика фиксируют проблему на фото и едут на следующий адрес по маршруту», — подчеркнули в пресс-службе учреждения.
Информация о проблемных площадках передается регоператору. На проблемные адреса отправляют грейферы. Сегодня во дворах города работают восемь таких машин.
Также челябинцам напоминают о штрафах за парковку авто возле мусорных контейнеров.