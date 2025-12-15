В Челябинске на маршруте № 64 запустят еще два автобуса‑«гармошки»

Интервал движения сократится

В Челябинске запустят еще два автобуса-«гармошки» на маршруте № 64. Всего на рейсе будет работать 25 особо больших машин, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

«Служба организации движения приобрела два автобуса особо большого класса. Сегодня они прибыли на стоянку. Мы подготовим их к работе, и они выйдут на рейс № 64, чтобы усилить данный маршрут», — сказал замглавы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев.

Также сегодня, 15 декабря, во время утреннего часа пик на маршруты вышел дополнительный транспорт.