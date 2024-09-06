В Челябинске на маршрут выйдет легендарный «Икарус» с гармошкой

На нем горожане смогут прокатиться 7 сентября бесплатно

В Челябинске завтра, 7 сентября, на маршрут выйдет легендарный «Икарус» с гармошкой.

«В честь празднования 288-й годовщины со дня основания Челябинска мы подготовили для жителей еще один подарок», — сообщили в Службе организации движения Челябинска.

Всеми любимый автобус «Икарус-280» поедет по маршруту № 31 «ЧМК — Академика Королева».

Маршрут выбран не случайно: именно такие автобусы связывали Металлургический район с северо-западом города. Старт от остановки ЧМК в 15:00. Деньги за проезд взыматься не будут.