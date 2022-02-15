В Челябинске на маршрут выехали 19 неисправных пассажирских автобусов

В течение двухчасового рейда сотрудники ГАИ выявили 513 нарушений у водителей такси и общественного транспорта

В Челябинске во вторник, 15 февраля, сотрудники Госавтоинспекции выявили 513 нарушений у водителей автобусов и легковых такси. В течение двухчасового рейда остановлено 28 пассажирских автобусов без техосмотра, два водителя такси управляли авто без прав на вождение, а 19 автобусов оказались неисправными, у двух их которых были неполадки в тормозной системе и рулевом управлении. Такие факты по итогам рейда озвучило управление ГИБДД по Челябинской области.

В рейде по Челябинску приняли участие 29 экипажей ДПС от главного управления МВД России по Челябинской области, 22 экипажа полка ДПС от городского ГИБДД УМВД России, также в рейд выехали сотрудники технического надзора и представитель министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Проверка касалась пассажирских автобусов и легковых такси.

«В ходе мероприятия всего было выявлено 513 административных правонарушений, совершенных водителями автобусов и легковых такси, в том числе: 19 фактов управления автобусами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, из которых 2 факта управления с неисправным рулевым управлением и тормозной системой. Автобусы поставлены на специализированную стоянку», — рассказали в пресс-службе Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Кроме того проверяющие выявили 28 автобусов без техосмотра. На двух водителей такси составили протоколы за вождение автомобилей без права управления транспортным средством. 26 материалов оформлено за управление такси при наличии неисправностей или условий, при которых проезд на авто запрещен.