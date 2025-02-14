Со следующей недели маршрут № 64 полностью переходит на автобусы особо большого класса. Парк муниципального перевозчика «Служба организации дорожного движения» пополнился шестью «гармошками». Сегодня его посетил глава Челябинска Алексей Лошкин, сообщает пресс-служба Администрации города.

Шесть автобусов-гигантов закуплены муниципальным предприятием за счет собственных средств. Сейчас машины готовят к выходу на линию, их приводят к единому стилю. Уже буквально через несколько дней они усилят популярный магистральный маршрут № 64 «Автобусный парк — Автовокзал Центральный».

«Это самый большой по объему перевозок пассажиров маршрут в городе — он проходит через четыре района, ежедневно им пользуются порядка 27 тысяч человек. Мы понимаем, насколько он важен для челябинцев. Поэтому по поручению губернатора Алексея Текслера мы приобрели еще 6 больших автобусов», — рассказал Алексей Лошкин.

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Отбор водителей проводили особо тщательно — управление такими гигантами требует максимальных профессиональных навыков и опыта.

«Автобусы, которые высвободились с 64-го маршрута за счет новых «гармошек», мы перераспределим на другие. Акцент сделаем на загруженные направления, например, усилим транспортное сообщение микрорайона „Чурилово“», — отметил директор МУП «СОД» Валерий Кочетков.

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Поступившие автобусы «Волгабас 6271G2» позволяют перевозить одновременно 184 пассажира, 38 из которых могут ехать сидя. Автобусы оборудованы откидной аппарелью для обеспечения провоза людей с ограниченными возможностями и комфортного размещения их в салоне. Всего на маршруте будет работать 27 таких особо больших автобусов.