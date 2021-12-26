В Челябинске на магазин завели дело из-за звуковой рекламы

С 25 августа распространять звуковую рекламу, оборудование для которой располагается на стенах и крышах жилых домов, запрещено

В Челябинске антимонопольная служба возбудила первое дело в отношении магазина за звуковую рекламу, сообщили в пресс-центре управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Руководство магазина «Колхоз», расположенного в жилом доме на улице Плеханова, установило громкоговоритель, который распространял звуковую рекламу о продаже мяса. Также горожан призывали сделать предзаказ и получить индивидуальную мясную посылку.

«При этом с 25 августа 2021 года запрещено распространение рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений. Заседание Комиссии по рассмотрению дела назначено на 18 января»,— уточнили в ведомстве.

Также в региональном УФАС добавили, что работа по выявлению подобных нарушений будет продолжена.