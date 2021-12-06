В Челябинске на линию вывели дополнительные автобусы в связи с ремонтом трамвайных путей

Глава Челябинска поручила решить вопрос с возникновением пробок

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Первой Пятилетки вывели на маршруты дополнительный транспорт. Как сообщил сегодня, 6 декабря, на аппаратном совещании замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, увеличили количество автобусов на маршрутах № 2, 4 и 34.

«Для обеспечения транспортной доступности района ЧТЗ на период закрытия улицы Первой Пятилетки мы усилили автобусные маршруты, которые едут из этого района, — № 4, 2 и 34 от одной до трех единиц на каждом маршруте»,— сообщил чиновник.

Глава города Наталья Котова поручила как можно чаще информировать горожан об ограничении движения транспорта и отмененных трамвайных маршрутах, а также организовать движение так, чтобы избежать пробок.

«Просьба с Миндором Челябинской области и ГИБДД проговорить по регулировщикам, по освещению в СМИ, разместить на радиостанциях информацию об ограничениях. Может быть, разместить большие баннеры в начале улицы со схемой объезда. Может быть, в часы пик или в выходные ставить эти баннеры, чтобы водители видели. Нужно максимально всех информировать, поставить все аншлаги и знаки, и с ГИБДД обсудите, чтобы поставить в этом месте регулировщиков»,— поручила мэр.

Напомним, с 1 декабря подрядчик начал ремонт трамвайных путей на улице Первой Пятилетки. В связи с этим ограничено движение транспорта от монтажного колледжа до трамвайного депо по крайним левым полосам до 24:00 24 декабря с прекращением движения трамваев до 24:00 24 декабря. Пересечение улицы Первой Пятилетки с Артиллерийской работает в обычном режиме.

Ранее ИА «Первое областное» подробно сообщало о движении трамваев в период ограничений.