В Челябинске на Ленинградском мосту открыли движение для маршруток

Городские автобусы там запустят к концу лета

В Челябинске маршрутки № 39, 46, 86 и 91 начали ездить по Ленинградскому мосту от Теплотехнического института в сторону ЧТЗ. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



При этом маршрутки №12 и 54, а также автобусы начнут движение по мосту после полного его открытия. Ранее глава города Наталья Котова прокомментировала, что до конца лета движение будет открыто в полном объеме. Согласно контракту срок окончания работ на этом объекте — 20 сентября.



Напомним, сегодня, 15 июля, движение по Ленинградскому мосту для автомобилей и трамваев № 15 и 18 открыли в обоих направлениях.



Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что реконструкция Ленинградского моста идет с опережением графика. Регион получил 150 миллионов рублей на продолжение работ, что позволило проводить работы зимой. Получилось запустить мост в июле 2022 года, а не в сентябре, как планировалось ранее.

