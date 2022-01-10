В Челябинске на Крещение откроют шесть купелей

Места для купания оборудуют на трех городских водоемах

В этом году в Челябинске на Крещение организуют шесть купелей. Они будут расположены на Шершневском водохранилище, на озере Смолино и на Первом озере, сообщил сегодня, 10 января, на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На этой неделе начинаем готовиться к крещенским купаниям, которые пройдут с 18 на 19 января. В городе будет организовано шесть мест для купания: два на Шершнях, два на озере Смолино и два на Первом озере. Совместно со всеми экстренными службами будет организовано обеспечение безопасности людей на водных объектах», — доложил чиновник.

Посетить купели можно будет с 18:00 18 января до 15:00 19 января.

Адреса, по которым будут работать купели

Шершневское водохранилище:

— ул. Красных Казаков, 1, микрорайон Сосновка;

— пляж «Каспийский берег»;

оз. Смолино:

— ул. Чапаева, 114, гостиница «Смолинопарк»;

— 3-й Целинный переулок, Богоявленский мужской монастырь;

оз. Первое:

— пер. Мамина № 1А, рядом с муниципальным пляжем;

— проспект Виктора Давыдова, 7, пляж «Восточный Берег».

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 18 и 19 января в Челябинске будут нехолодными: столбики термометров покажут −12 °C во вторник, 18 января, и −9 °C в среду, 19 января. Ночью столбики термометров также покажут −12 °C.