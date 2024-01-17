В Челябинске на Крещение освятят воду в 12 храмах

Чин проведут после Божественной литургии

В Челябинске священнослужители 12 православных храмов и двух монастырей проведут чин великого освящения воды на Крещение. Расписание праздничных богослужений сегодня, 17 января, опубликовала Челябинская епархия РПЦ.

По традиции основные события пройдут в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Утром 18 января, в Крещенский сочельник, там отслужат Царские часы, Божественную литургию, после чего освятят воду. Чин повторят 19 января в 06:30 и 08:30.

В Богоявленском мужском монастыре освящение воды также состоится после утренней литургии 18 января и в крещенскую полночь. В это же время освятят воду в Одигитриевском женском монастыре.

Расписание богослужений в других храмах Челябинска можно найти здесь. В епархии подчеркнули, что великое освящение воды во всех церквях происходит после Божественной литургии.

Напомним, что для проведения традиционных крещенских купаний в Челябинской области подготовлено 62 оборудованных купели. В том числе пять — в Челябинске. Прежде чем нырять в ледяную воду, специалисты советуют как следует подготовиться, чтобы не получить проблем со здоровьем.