В Челябинске на Комсомольском проспекте на месте киосков высадят деревья

Два десятка павильонов уже начали демонтировать

На месте незаконных киосков, расположенных на Комсомольском проспекте, появятся деревья и вазоны с цветами. Работы по демонтажу уже начались и будут завершены до конца июня, сообщили в администрации Челябинска. Всего под снос пойдут 22 торговых павильона.

Ранее поручение очистить Комсомольский проспект от незаконных киосков дала глава Челябинска Наталья Котова. Был сформирован перечень объектов, которые демонтируют:

павильон «Ремонт колес» и киоск-автомат для реализации незамерзающей жидкости, Комсомольский пр., 113;

павильон без названия, Комсомольский пр., 48;

киоск «Мороженое» и павильон «Хлеб Урарту», Комсомольский пр., 105;

киоск «Люкс Вода», Комсомольский пр., 69;

киоск «Сигареты», Комсомольский пр., 61;

павильон без названия и два павильона «Овощи — фрукты», Комсомольский пр., 85;

павильон «Роспечать» и киоск «Первый вкус», Комсомольский пр., 35;

павильон без названия, Комсомольский пр., 38;

будка «Касса», будка без названия и аттракцион, Комсомольский пр., 45а;

павильон «Мясо птицы, колбаса», Комсомольский пр., — ул. Чайковского, 16;

павильон «Хлеб», киоск «Цветы», павильон «Роспечать», Комсомольский пр. — ул. Молдавская, 11;

павильон «Куры, яйцо» и павильон «Табак», Комсомольский пр. — ул. Молодогвардейцев, 32.

Демонтаж 22 незаконных киосков проводится силами администрации Курчатовского района и МКУ «Городская среда» до 30 июня 2022 года. После этого на высвободившихся территориях проведут благоустройство.

«Здесь мы преследуем две цели: дополнительное озеленение и предотвращение повторного появления незаконных объектов. Сейчас, в основном, демонтируемые киоски и павильоны расположены на остановках, поэтому в таких местах мы запланировали установку массивных тяжелых вазонов. А там, где павильоны размещались на газоне, высадим деревья и кустарники. Работы по озеленению будут проводиться одномоментно с демонтажом», — пояснил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Глава Челябинска Наталья Котова также осталась недовольна большим количеством несанкционированных торговых объектов, размещенных в Калининском районе. Она поручила главе района Сергею Колеснику обратить на них внимание и провести необходимую работу с предпринимателями.