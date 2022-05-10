В Челябинске на ходу загорелся автомобиль

В машине было трое человек

Утром, 10 мая, на улице Хохрякова во время движения загорелся автомобиль. На место выехали сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области. Как сообщают в пресс-службе министерства, в момент пожара в машине находилось трое человек. Они были госпитализированы с ожогами.



«На момент прибытия пожарных на вызов на ул. Хохрякова горел легковой автомобиль. Самостоятельно из транспортного средства до прибытия огнеборцев эвакуировались три человека — они получили ожоги рук, госпитализированы в медучреждение, характер травм уточняется», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причина пожара устанавливается.