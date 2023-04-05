В Челябинске на иномарку упало дерево

Рассказываем, куда обращаться, если пострадал ваш автомобиль

В Челябинске утром в среду, 5 апреля, в Советском районе крупным деревом придавило авто. Иномарка была припаркована в одном из дворов по улице Курчатова. Об этом ИА «Первое областное» рассказала хозяйка машины.

«Вот так проснешься утром, а на твоей машине дерево», — прокомментировала владелица авто Анжелика.

Рассказываем, как действовать в ситуации, когда на ваш автомобиль упало дерево. Адвокат Александр Щербинин рекомендует зафиксировать на фото и видео факт происшествия. При наличии свидетелей — взять их контактные данные: это поможет в разбирательстве.

Затем нужно звонить в полицию, поскольку падение дерева на припаркованный автомобиль не расценивается как дорожно-транспортное происшествие. На место должен приехать участковый и составить рапорт либо акт.

Далее необходимо выяснить, кто отвечает за содержание и эксплуатацию этого дерева. Возможно, это управляющая компания или управление ЖКХ.

Оцените ущерб: если он небольшой, то пострадавшему достаточно взять документ у дилера о стоимости работ. При большом ущербе нужно вызвать оценщика. Затем следует известить отвечающую сторону, вручив соответствующее требование.

Владельцы полиса каско могут попробовать возместить ущерб через страховую компанию. Изучите условия своего договора.

Если дерево мешает проезду или портит вид, необходимо обращаться либо в УК, либо в администрацию района.

Телефоны районных администраций Челябинска:

Калининский: 791-94-10; Курчатовский: 741-45-48; Ленинский: 256-23-05; Металлургический: 735-80-14, 723-04-60 (доб. 164); Советский: 237-26-44, 237-26-23; Тракторозаводский: 775-30-39; Центральный: 263-31-14, 263-30-04.

Если дерево упало на дорогу или тротуар вдоль дороги, нужно звонить диспетчеру комитета дорожного хозяйства: +7 951-771-73-25.