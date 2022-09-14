В Челябинске на две ночи закроют движение по трамвайному переезду у ТРК «Алмаз»

Ограничения коснутся любого транспорта 14 и 15 сентября

Движение транспорта через перекресток улицы Гагарина и Копейского шоссе на месте трамвайного переезда по направлению из центра города будет закрыто в ночь со среды на четверг и с четверга на пятницу, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Движение закроют с 22:00 14 сентября до 5:30 15 сентября, а также с 22:00 15 сентября до 5:30 16 сентября. А уже с 16 сентября в министерстве пообещали открыть перекресток для транспорта «с частичным ограничением движения для подбивки и сварки стыков».

С начала недели на этом участке идет замена трамвайных путей. Ремонт уже спровоцировал значительные дорожные пробки в часы пик.

Власти рекомендовали челябинцам использовать объездные пути, в том числе через путепровод на железнодорожном вокзале. Также было заявлено, что основные работы на переезде проводятся в ночное время.