В Челябинске на две недели перекрыли движение по улице Елькина

Водителей просят заранее планировать свой маршрут

В Челябинске на две недели перекрыли движение по улице Елькина и небольшому участку улицы Коммуны в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе. Об этом накануне сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с реконструкцией участка теплотрассы по улице Коммуны прекращено движение транспорта по улице Елькина и между домами № 56 и № 62 по улице Коммуны с 14:00 11 мая до 20:00 25 мая»,— уточнили в пресс-службе мэрии.

Работы выполняет компания ООО «Интерполис».

Жителей Челябинска просят заранее планировать свой маршрут во избежание неприятных ситуаций.

Напомним, с 11 мая на месяц перекрыто движение на улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны в связи с проведением планового капитального ремонта канализационного коллектора.

