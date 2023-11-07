В Челябинске на две недели перекроют движение по улице Пекинской

На ЧМЗ ремонтируют теплотрассу

В Металлургическом районе Челябинска для реконструкции теплотрассы с 7 до 21 ноября будет закрыто движение автомобилей по улице Пекинской у пересечения со Сталеваров. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте городской администрации.

Ограничение вводится в рамках реконструкции участка теплотрассы от центрального теплового пункта № 8 до дома по адресу ул. Молодежная, 1. Открытые работы будут проводиться у дома № 10 на улице Пекинской.

Вновь запустить движение машин в указанном месте планируется в 20:00 21 ноября.