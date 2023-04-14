В Челябинске на два дня закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

Маршруты № 12 и 14 поедут в объезд

В Челябинске с 15 апреля до утра понедельника 17 апреля закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту. По данным администрации города, на участке проведут устройство контактной сети. Троллейбусы 12 и 14 изменят свои схемы движения.

Участок от улицы Молодогвардейцев до Свердловского проспекта по Комсомольскому проспекту закроют с полуночи 15 апреля до пяти утра 17 апреля. Здесь проведут монтажные работы по устройству контактной сети.

Троллейбусы проследуют:

Маршрут № 12: ул. Молдавская — ул. Молодогвардейцев — ул. Бр. Кашириных — ул. Труда — ДС «Юность» — АМЗ, обратно через ДС «Юность» — Алое поле — ул. Энгельса.

Маршрут № 14: ЧМК — Свердловский пр. — Парк Гагарина, обратно по ул. Сони Кривой.

А сегодня с 22 часов 14 апреля и до 6 утра 17 апреля будет закрыто движение трамваев № 18, 22 в Ленинском районе от улицы Харлова до Чистопольской. Причина изменений — ремонт путей на улице Машиностроителей.