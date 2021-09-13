В Челябинске на два дня ограничат движение возле ДС «Юность»

На участке ведется ремонт трамвайного переезда

В Челябинске с 22:00 13 сентября по 22:00 15 сентября ограничат движение автомобилей в районе трамвайного кольца на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта. Об этом сообщили в мэрии.

«На первом этапе производства работ проезжую часть по Свердловскому проспекту при движении в сторону улицы Братьев Кашириных сузят до двух полос. Движение трамваев будет осуществляться в обычном режиме», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.





Добавим, что ремонт будут вести в ночное время рабочие ООО «Строй-Сервис».