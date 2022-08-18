В Челябинске из-за замены трамвайных путей на перекрестках проспекта Победы и улицы Косарева, а также улицы Первой Пятилетки и улицы Артиллерийской изменят движение трамваев с 22:00 19 августа до 06:00 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Маршруты будут выглядеть так:

№ 5: Завод им. Колющенко — улица Труда — Трамвайное депо №1;

№ 14: Трамвайное депо № 1 — улица Российская — ЦХП;

№ 15: ЧЭМК — улица Горького — ЧТЗ;

№ 16: Трамвайное депо № 1 — улица Российская — улица Кирова — Завод им. Колющенко;

№ 17: Трамвайное депо № 1 — улица Российская — Медгородок;

№ 19: Трамвайное депо № 1 — улица Карла Маркса — Коксохим;

№ 22: Трамвайное депо № 1 — улица Кирова — улица Горького — улица Чистопольская.