В Челябинске из-за замены трамвайных путей на перекрестках проспекта Победы и улицы Косарева, а также улицы Первой Пятилетки и улицы Артиллерийской изменят движение трамваев с 22:00 19 августа до 06:00 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».
Маршруты будут выглядеть так:
№ 5: Завод им. Колющенко — улица Труда — Трамвайное депо №1;
№ 14: Трамвайное депо № 1 — улица Российская — ЦХП;
№ 15: ЧЭМК — улица Горького — ЧТЗ;
№ 16: Трамвайное депо № 1 — улица Российская — улица Кирова — Завод им. Колющенко;
№ 17: Трамвайное депо № 1 — улица Российская — Медгородок;
№ 19: Трамвайное депо № 1 — улица Карла Маркса — Коксохим;
№ 22: Трамвайное депо № 1 — улица Кирова — улица Горького — улица Чистопольская.