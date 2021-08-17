Вдоль дороги к поселку Новосинеглазово установили освещение и остановки

Аналогичные работы провели на участке улицы Мраморной

В Челябинске завершены работы по благоустройству дороги к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до улицы Челябинской и улицы Мраморной от Морской до кольца автодороги в аэропорт. Как сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства и транспорта Челябинска, там установили остановочные комплексы, провели освещение, снесли и обрезали деревья.

«Дорога к поселку Новосинеглазово, связывающая Челябинск и один из крупнейших поселков Советского района, давно нуждалась в наружном освещении. К тому же на этом участке расположены садовые товарищества, долгие годы садоводам приходилось ожидать общественный транспорт на неблагоустроенных остановках. В рамках капремонта было обустроено шесть остановочных комплексов», — уточнили в ведомстве.

На улице Мраморной также провели освещение и восстановили четыре остановки общественного транспорта.

Обустраивая наружное освещение, подрядчик использовал энергосберегающие светодиодные светильники на оцинкованных опорах, а кабели проложил под землей.







На остановках общественного транспорта на обоих участках обустроили заездные карманы, пешеходные тротуары, нанесли разметку, заменили барьерное ограждение, а также выполнили занижение бортового камня для удобства маломобильных горожан.

«Во время выполнения благоустройства дороги в Новосинеглазово был произведен снос 57 деревьев, которые уже компенсированы в денежной форме в управление экологии и природопользования администрации города Челябинска. На улице Мраморной выполнена санитарная обрезка около 1000 деревьев, ветви которых нависали над проезжей частью»,— добавили в пресс-службе комитета.

Работы проводились в рамках реализации напроекта «Безопасные и качественные дороги».

На данный момент продолжается благоустройство дороги к поселку Сухомесово от улицы Чистопольской до Кольцевой, а также планируется установка недостающего освещения и благоустройство дороги от улицы Блюхера до границы города Челябинска.