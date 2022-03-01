В Челябинске на дорогах образовались восьмибалльные пробки

Скопление транспорта наблюдается в центре и к плотине на северо-запад

В Челябинске в первый весенний вечер к окончанию рабочего дня пробки на дорогах достигли восьми баллов. Сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует скопления автомобилей на крупных развязках и пересечениях улиц в центре города, по направлению на северо-запад. Подробнее о самых загруженных участках — на сайте ИА «Первое областное».

На улице Труда автомобили стоят от развязки со стороны улицы Свободы до улицы Кирова. Улица Цвиллинга загружена в обе стороны от Труда до Ленина.

На проспекте Ленина в центре пробки наблюдаются на перекрестках с улицами Цвиллинга, Свободы, Российской.

Свердловский проспект к Ленина стоит от улицы Блюхера. На улице Воровского пробка образовалась в районе пересечения с улицей Худякова. К Худякова стоят улицы Лесопарковая и Татьяничевой по направлению к Шершневской плотине.

В Тракторозаводский район наблюдаются заторы по проспекту Ленина и параллельно на улице Первой Пятилетки, крупная пробка между ними на улице Артиллерийской в обе стороны.