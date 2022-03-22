В Челябинске на дорогах образовались семибалльные пробки

Движение затруднено во всех районах города

Непогода, бушевавшая в Челябинске весь день 21 марта, стала причиной утренних пробок и многочисленных аварий сегодня, 22 марта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы оцениваются в семь баллов. Рассказываем, какие улицы лучше миновать, чтобы не потерять много времени в дороге.

Серьезные заторы зафиксированы на северо-западе города: затруднено движение по Комсомольскому проспекту, улицам Куйбышева, Захаренко, Молодогвардейцев, по проспекту Победы. Из-за аварий возникли пробки на улицах Чичерина и Братьев Кашириных.

Большие пробки зафиксированы на улице Каслинской, Свердловском проспекте, нескольких участках улиц Труда и Первой Пятилетки. Из-за аварии пробка возникла на улице Комарова.

Сразу три аварии зафиксированы на Копейском шоссе, из-за ДТП там также возникли заторы. Непросто проехать этим утром по проспекту Ленина, улицам Энгельса, Воровского, Блюхера и Игуменка.

Вероятно, сегодня вечером Челябинск также встанет в пробках: сегодня синоптики вновь прогнозируют снег.