В Челябинске на девять часов закроют движение трамваев на ЧТЗ

На важном перекрестке в Тракторозаводском районе будут укладывать асфальт

Вечером в среду, 4 октября, транспортники закроют движение трамваев через перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки. Как сообщили в ОО «ЧелябГЭТ», вагоны направят по другим маршрутам, а всего это изменение коснется четырех трамваев. Ограничение будет недолгим: уже завтра ранним утром движение через этот перекресток будет открыто. Причина — укладка асфальта.

Вагоны перестанут курсировать у монтажного колледжа с 20 часов 4 октября и до 5 часов утра четверга, 5 октября. Трамваи будут ходить следующим образом:

— трамвай № 5 пойдет от автовокзала до трамвайного депо № 1 через улицу Карла Маркса;

— трамвай № 15 будет ходить от Чичерина до ЧЭМК;

— трамвай № 18 направят от ЧМК до ЧЭМК;

— трамвай № 22: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — трамвайное депо № 1.

В Ленинском районе будет работать маршрут № 12, который станет курсировать от Чистопольской до Харлова. Отметим, что на участке Горького — Первой Пятилетки сегодня открыли автомобильное движение, которое до этого было ограничено из-за ремонта трамвайных путей. Накануне вагоны начали ходить через депо № 1, где на протяжении почти двух месяцев приводили в порядок те же пути.