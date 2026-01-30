В Челябинске на ЧМЗ с 1 февраля запускают временный автобусный маршрут № 16

Новый маршрут свяжет две улицы Металлургического района с социальными объектами на время ремонта моста через Миасс

Новый маршрут свяжет улицу Пети Калмыкова и шоссе Металлургов с социальными объектами Металлургического района на время ремонта моста через Миасс, сообщает Организатор перевозок Челябинской области.

В Челябинске с 1 февраля запускают временный автобусный маршрут № 16 ЧМК — Першино. Его вводят на время ремонта моста через реку Миасс, из-за которого автобус 31 сейчас не может поворачивать на улицу Пети Калмыкова.

Новый маршрут свяжет улицу Пети Калмыкова и шоссе Металлургов с важными социальными объектами Металлургического района. В прямом направлении автобус будет двигаться по Черкасской, Пети Калмыкова, шоссе Металлургов, Румянцева, Богдана Хмельницкого, Сталеваров и проспекту 60-летия Октября. Обратный путь пройдет по проспекту 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева, Дружбы, Обухова, шоссе Металлургов и Черкасской.

На линии будут работать два автобуса малого класса. Они станут ходить с интервалом около 25 минут. Первый рейс от Першино запланирован на 6:08 утра, от ЧМК — на 6:38. Последний автобус от Першино отправится в 19:37, от ЧМК — в 19:17.

Напомним, с января 2026 года в Челябинске запустили новые автобусы и продлили ряд маршрутов.