В Челябинске на автобусном маршруте № 30 отказываются принимать оплату картой

Работу перевозчика ждет проверка

В Челябинске водители автобусного маршрута № 30, который соединяет ЖК «Квартал у озера» в микрорайоне Чурилово и железнодорожный вокзал, отказывают пассажирам в оплате проезда транспортной или банковской картами. При этом маршрут работает по госконтракту. Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в своем телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» поручил директору компании, которая обслуживает маршрут, разобраться в ситуации.

«Поступило сообщение от пассажиров, что водитель не принимает транспортные и банковские карты, тем самым нарушает условия контракта, по всей видимости, ворует выручку себе на карту через Сбербанк и „Тинькофф“ по номеру телефона. Прошу директора ООО „Автолайн“ Александра Исаева разобраться с инцидентом и навести порядок на обслуживаемом маршруте», — написал он.

Также Александр Егоров сообщил, что работу перевозчика проверит контрольно-ревизионная служба.

В комментариях к посту челябинцы сообщили, что оплату картой также не принимают на маршруте № 128, хотя транспорт работает по регулируемому тарифу. Замминистра ответил, что этот маршрут также проверят.

Александр Егоров рекомендовал пассажирам в подобных случаях не переводить деньги водителям по номеру телефона, а требовать бесплатного проезда, а также сразу же сообщать о возникшей ситуации по телефонам 230-95-57 и 723-08-86.