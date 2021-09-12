В Челябинске на Алом поле прошла Невская битва

Принять участие в инсценировках могли все желающие горожане

Сегодня, 12 сентября, на Алом поле в Челябинске прошло празднование 800-летия святого благоверного князя Александра Невского. Организаторами выступила община храма Александра Невского и православные общественные организации города.

Как сообщает Первое областное информагентство, праздник начался с божественной литургии, посвященной Александру Невскому. Затем по скверу Алое поле прошел крестный ход. Дальше началась пора светского развлечения.

«Праздник сегодня не только церковный, но и государственный. Недаром накануне в Псковской области сам Патриарх Московский и всея Руси принял участие в открытии памятника Александру Невскому. Александр Ярославич оставил огромный след в истории России»,— сказал настоятель храма Александра Невского отец Борис (Кривоногов).

Реконструкторы представили зрителям и гостям праздника инсценировки жизни XIII века. Зрители смогли посмотреть миниатюрную постановку самой Невской битвы, принесшей князю его знаменитое прозвище. Несмотря на некоторые оговорки ведущего, русичи шведских находников победили. Затем к участию в инсценировках пригласили всех желающих. Например, пришедшие на Алое поле челябинцы могли побороться «стенка на стенку», в течении всего праздника дети могли попробовать себя в поединках на ларповом оружии (имитация оружия из мягких полимеров — прим. ред.) и даже пострелять из лука.

Однако XIII веком праздник не ограничился. Под стенами реконструируемого храма Александра Невского работала выставка вооружения, на которой челябинцы могли познакомится с музеями времен Петра Великого и макетами современного стрелкового оружия типа автомата Калашникова. Также все желающие могли угоститься аутентичной, как заявили организаторы, средневековой едой: кулешом с тушенкой, яблочным напитком и хлебом из русской печи.