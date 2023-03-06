В Челябинске на 8 марта назначили дополнительные «горнолыжные экспрессы»

Поезда отправятся в «Солнечную долину» и «Абзаково»

8 марта в Челябинской области назначат дополнительные «горнолыжные экспрессы» и отменят пригородный поезд до Полетаево-1. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В ближайшую среду из Челябинска отправится поезд до Миасса. Это часть мультимодального маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». После прибытия в Миасс пассажирам предоставляют трансфер, чтобы добраться до курорта.

Также в этот день запустят электропоезд «Ласточка» по маршруту Челябинск — Новоабзаково (горнолыжный курорт «Абзаково»).

Однако 8 марта отменят пригородный поезд № 6004 Полетаево-1 — Челябинск (отправление 07:41). Он курсирует только по рабочим дням.