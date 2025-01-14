В Челябинске на 7 часов задерживается самолет в Киргизию

Борт должен был вылететь в 3 утра

В челябинском аэропорту Курчатов на 7 часов задерживается вылет самолета «Уральских авиалиний» в Киргизию. Самолет рейсом U6 2873 должен был вылететь в город Ош в 03:30, но пока расчетное время вылета — 10:35. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Задержка произошла из-за позднего прибытия судна в Челябинск», — рассказали в авиакомпании «Уральские авиалинии» Первому областному информагентству.

В аэропорту «Курчатов», к слову, о причинах задержки не знали. Но рассказали, что дольше рейс не задержат, уже объявлена посадка.