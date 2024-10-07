В Челябинске на 64‑й маршрут выведут еще больше автобусов-«гармошек»

Число такого транспорта планируют удвоить

Для Челябинска купят еще 15 автобусов особо большого класса. Транспорт поставят на 64‑й маршрут, который связывает северо-запад города и центр. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров на пресс-конференции в Центре управления регионом. Автобусов-«гармошек» в городе пока 12.

«Сейчас „гармошки“ работают на 4-м и 64-м маршрутах. Планируется „прокачать“ 64-й маршрут еще больше, потому что жители северо-запада очень сильно жалуются, что не влезают в этот маршрут в пиковые часы. Было принято решение дополнительно купить 15 „гармошек“, чтобы усилить этот маршрут»,— рассказал Александр Егоров.

По словам замминистра, в Челябинске продолжают обновление автобусов среднего класса, которые заменят «Газели» и пазики. Такой транспорт поставят на маршрутах 3, 58, 56а, 125. Кроме того, к концу 2024 года в городе будет 201 новый вагон. Это с учетом текущей поставки 56 трамваев. Старые вагоны, как отметил Александр Егоров, останутся резервными на случай ДТП или техобслуживания новых трамваев.

По концессионному соглашению пассажиров будут ежедневно перевозить 153 новых троллейбуса из 168. Большая часть уже готова. Старые машины заканчивают работу в этом году. Выпуск транспорта на маршруты зависит от завершения работ по обновлению контактной сети и модернизации троллейбусных депо. Первое уже построено. Депо № 2 на Свердловском тракте, как ожидается, обновят к середине 2025 года.