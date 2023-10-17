В Челябинске на 42 тонны сократят объем выбросов к концу 2023 года

ЧМК строит дорогостоящую систему очистки воздуха

В декабре 2023 года в Челябинске закончат строительство системы очистки воздуха за 400 миллионов рублей на ЧМК. Технология аспирации будет удалять из воздуха пыль и тяжелые частицы. Это должно значительно снизить негативное воздействие на атмосферный воздух, сообщили в пресс-службе предприятия.

Специальные металлические зонты будут улавливать частицы пыли из дыма, который появляется при выпуске расплавленного чугуна и шлака из печи. Уже смонтирован дымосос и электродвигатель, продолжается монтаж бункеров для сбора пыли. Также устанавливают вытяжную станцию с 3,2 тысячи фильтров.

Собранные частицы пыли по мере накопления будут убирать из бункеров и направлять на переработку в цех подготовки агломерата — небольших спекшихся кусков руды.

Новую систему аспирации на ЧМК строят для литейного двора доменной печи № 4 — одного из основных агрегатов комбината по выплавке чугуна. Создание специальной вентиляции на этом объекте станет вторым этапом экопроекта по оснащению печи современным очистным оборудованием.

«После запуска экологического объекта в работу количество выбросов печи сократится на 42 тонны год. Оборудование, которое мы установим, на сегодняшний день является наилучшей доступной технологией», — поделился генеральный директор ПАО «ЧМК» Алексей Толстиков.

Напомним, ЧМК вошел в число 16 крупнейших промпредприятий Челябинской области, которые провели масштабную модернизацию в рамках четырехсторонних экологических соглашений.