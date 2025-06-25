В Челябинске на 300 тысяч оштрафовали «ГазпромБанк» за рекламную рассылку

Людям приходили сообщения о кредитных услугах без согласия

Челябинское УФАС оштрафовало «ГазпромБанк» за ненадлежащую рекламу, сообщили в пресс-службе ведомства.

В июне и декабре прошлого года клиентам банка приходили сообщения с предложением кредитных и страховых услуг. Однако заявители не давали согласия на получение таких рассылок.

«Закон о рекламе допускает распространение рекламы при наличии предварительного согласия абонента на получение рекламной информации от конкретной организации», — напомнили в УФАС.

Реклама признана ненадлежащей, а банк оштрафован на 300 тысяч рублей. Ранее ИА «Первое областное» писало о другом банке, клиентам которого звонили с информацией о финансовых услугах кредитной организации.