В Челябинске на две недели ограничат движение на северо‑западе

В связи с реконструкцией теплотрассы сузят проезжую часть на пересечении Полковой и Краснознаменной

Сегодня, 6 мая, в Челябинске частично ограничат движение на северо-западе, на улице Полковой в районе пересечения с улицей Краснознаменной, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения связаны с проведением первого этапа работ по реконструкции участка теплотрассы. Период ограничения — с 14 часов 6 мая до 22 часов 19-го.

«Движение по улице Краснознаменной, на участке от улицы Братьев Кашириных до Полковой, в связи с сужением проезжей части будет организовано по временной схеме», — сообщили в администрации.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.