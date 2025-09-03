В Челябинске на 2 года убирают «зебру» перед крупным торговым центром на ЧМЗ

Изменения будут действовать на время капремонта моста на Черкасской

В Челябинске ликвидируют пешеходный переход на улице Черкасской, соединяющий два торговых центра — «КС» и «Северный». Зебра исчезнет с дороги уже сегодня, 3 сентября, сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

«Пешеходник» пропадет на время капитального ремонта моста по улице Черкасской, ориентировочно работы займут два года. При этом останется дублирующий переход в районе трамвайной остановки (в сторону Металлургического района).

Фото: администрация Челябинска

Также на перекрестке Черкасской и выезда от ТК «КС» перенастроят светофоры.

Напомним, в конце сентября на выезде из Металлургического района включили светофор на соединении Свердловского тракта и Черкасской.