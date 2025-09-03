В Челябинске ликвидируют пешеходный переход на улице Черкасской, соединяющий два торговых центра — «КС» и «Северный». Зебра исчезнет с дороги уже сегодня, 3 сентября, сообщили в комитете дорожного хозяйства города.
«Пешеходник» пропадет на время капитального ремонта моста по улице Черкасской, ориентировочно работы займут два года. При этом останется дублирующий переход в районе трамвайной остановки (в сторону Металлургического района).
Фото: администрация Челябинска
Также на перекрестке Черкасской и выезда от ТК «КС» перенастроят светофоры.
Напомним, в конце сентября на выезде из Металлургического района включили светофор на соединении Свердловского тракта и Черкасской.