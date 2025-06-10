В Челябинске на 15 дней ограничат движение транспорта на двух оживленных улицах

Водители столкнутся с перекрытиями на Блюхера и Доватора

В Советском районе Челябинска на две недели ограничат движение машин и общественного транспорта по двум загруженным улицам: Блюхера и Доватора. Перекрывать полосы начнут из-за капремонта трамвайных путей, сообщили в мэрии.

Ограничения будут вводить поэтапно с 22 часов 11 июня. Сначала закроют проезд по двум правым полосам в обоих направлениях по Доватора (от 29-го до 36-го дома), затем — по одной левой полосе в обоих направлениях по Блюхера (от дома № 2б до дома № 23).

Движение машин по всем полосам пустят после 23:00 26 июня. На это же время трамваи по Блюхера не будут ходить: маршрут № 2 направят по ЧЭМК — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1, а № 20 через Автовокзал — Кирова — Депо № 2.

С 12 по 16 июня по Блюхера запустят компенсационные автобусы по направлению: Теплотехнический институт — Кирова — Труда — Свердловский проспект — Коммуны — Володарского — проспект Ленина — Свердловский проспект — Блюхера — Областная больница (обратный: Областная больница — Блюхера — Свердловский проспект — проспект Ленина — Красная — Труда — Кирова — Теплотехнический институт). А с 16 июня автобусы поедут по маршруту Теплотехнический институт — Кирова — Труда — Свердловский проспект — Блюхера — Областная больница (в обратном направлении: Областная больница — Блюхера — Свердловский проспект — проспект Ленина — Красная — Труда — Кирова — Теплотехнический институт).

Напомним, в Челябинске одновременно идут дорожные работы сразу на нескольких крупных улицах.