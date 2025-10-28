В Челябинске на 11% вырастет плата за содержание жилого помещения

В натуральных числах повышение составит 2—3 рубля за квадратный метр

С 1 декабря 2025 года в Челябинске вырастет плата за содержание жилого помещения для ряда собственников, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на решение городской думы.

Размер оплаты будет проиндексирован на 11% и в зависимости от условий, таких как наличие лифта, мусоропровода, газового оборудования, составит от 24,66 рубля до 33,12 рубля за квадратный метр. В натуральных числах рост составит около 2—3 рублей за «квадрат», пояснили в думе.

Плата вырастет для нанимателей государственного или муниципального фонда, собственников жилья, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и тех, кто не определился с размером платы на общем собрании жильцов. Все остальные вправе самостоятельно утвердить собственные размеры платы и перечень предоставляемых услуг на общем собрании с учетом предложений управляющей организации.

Также докладчик отметил, что максимальное значение платы, предлагаемой в Челябинске с 1 декабря 2025 года, — 33,12 рубля — одно из минимальных среди городов-миллионников. Для сравнения: в Новосибирске уже с 1 января 2025 года действует размер 35,10 рубля с 1 кв. метра, в Самаре с 1 июля 2025-го — 33,20, в Омске — 45,10 рубля.

В размере платы за содержание жилого помещения не учитываются расходы на оплату холодной и горячей воды, электроэнергии и отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД.