В Челябинске на 10% подешевели обогреватели

Спрос на устройства вырос сразу на 88%

В ожидании холодов жители Челябинска активно закупаются обогревателями: за последний месяц продажи этих приборов на платформе «Авито» взлетели на 88%. При этом средняя цена на устройства снизилась на 10%, сообщили ИА «Первое областное» аналитики площадки.

Снижение стоимости связывают с увеличением предложения и конкуренцией среди продавцов. 68% продаж пришлось на новые модели обогревателей.

Лидером спроса стали тепловентиляторы — на них пришлось 50% всех продаж. За месяц интерес к ним вырос в четыре раза. Покупатели ценят их за способность быстро прогреть небольшие помещения (например рабочие зоны в офисах). Средняя цена — 8 000 рублей.

На втором месте — электрические обогреватели (6% продаж). Их выбирают за простоту использования и универсальность: подходят как для дополнительного, так и для основного обогрева. Продажи выросли на 37%, средняя стоимость — 13 000 рублей.

Тройку лидеров замкнули инфракрасные обогреватели (3% продаж). Они нагревают поверхности и людей напрямую, экономя энергию. Спрос на них подскочил на 68%, а средняя цена составила 6 000 рублей.

Кварцевые обогреватели (2% продаж) популярны в помещениях с повышенной влажностью. Продажи выросли на 25%, средняя цена — 2 000 рублей.

Газовые обогреватели (1% продаж) востребованы для веранд, террас и больших помещений. Рост продаж — 49%, средняя стоимость — 17 000 рублей.

Масляные обогреватели (1% продаж) пользуются спросом из‑за доступной цены. Продажи увеличились на 48%, средняя цена — 3 000 рублей.

Рост спроса отражает подготовку горожан к зимнему сезону: чем ниже температура, тем активнее покупают отопительные приборы. Эксперты отмечают, что тренд на покупку обогревателей сохранится до конца декабря. При этом цены могут колебаться в зависимости от дефицита популярных моделей и логистических издержек.