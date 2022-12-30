В Челябинске на 10 мужчин приходится почти 12 женщин

Челябинскстат представил итоги переписи 2020 года по региону

На территории Челябинской области проживают 1 572 327 мужчин и 1 858 897 женщин. Средний возраст мужчин — 39,2 года, женщин — 43,9 года. В браке состоят 637 тысяч мужчин и 640 тысяч женщин. Эти и другие итоги переписи 2020 года представили в Челябинскстате.

«Челябинская область остается одним из самых крупных регионов Российской Федерации, занимает третье место в Уральском федеральном округе и десятое место по численности населения в России», — отметила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Челябинскстата Александра Водяная.

В городской местности проживает 1 288 106 мужчин и 1 546 770 женщин, в сельской местности — 284 221 мужчина и 312 127 женщин.

С 2010 по 2020 год произошло повышение образовательного уровня населения региона. 712 человек из каждой тысячи в возрасте 15 лет и старше имеют среднее профессиональное образование и выше.