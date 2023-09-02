В Челябинске на 10 дней закроют движение транспорта по улице Евтеева

На участке будут ремонтировать теплосети

В Советском районе Челябинска на 10 дней закроют движение транспорта по улице Евтеева. Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение ограничат в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.

«С 8 часов утра 4 сентября до 22 часов вечера 14 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Евтеева в районе дома № 8»,— уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, до 30 сентября продлили запрет на движение транспорта по улице 32-й годовщины Октября в Металлургическом районе. Там также ремонтируют теплотрассу.

До 15 сентября закрыт участок улицы 60-летия Октября в связи с проведением работ на теплосетях.