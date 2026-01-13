В Челябинске на 10 дней закроют движение трамваев по проспекту Победы

Вместо электротранспорта здесь на время пустят автобус

В Челябинске с 22 часов пятницы, 16 января, до позднего вечера понедельника, 26 января, закрывают движение трамваев по проспекту Победы. Это связано с тем, что подрядчик по строительству линии скоростного транспорта «Моспроект-3» собирается проводить работы по присоединению временных трамвайных путей к действующей сети, сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения вводятся на участке от улицы Чичерина до улицы Каслинской.

«На это же время вводится компенсационный автобус. На линии будут работать 10 автобусов большого класса с интервалом движения 10—20 минут», — говорят в мэрии.

Автобус будет ходить по проспекту Победы, улицам Косарева, Братьев Кашириных и Кирова через остановочные пункты: «Чичерина», «Универсам», «Поликлиника», «Молдавская», «Солнечная», «Ворошилова», «Молодогвардейцев», «Областная больница № 3», «Пионерская», «Обувная фабрика», «Тепличная», «Колледж „Сфера“», «Дальневосточная», «Косарева», «Полковая», «Рынок „Перекресток“», «Торговый центр», «Цирк», «Театр кукол», «Теплотехнический институт».

Трамваи, ходившие на северо-запад, изменят схему движения:

№ 14. Областная больница — Кирова — ЧМК — ЦХП;

№ 15. Областная больница — Кирова — Горького — ЧТЗ;

№ 16. Депо № 2 — Кирова — автовокзал;

№ 22. Депо № 2 — Кирова — Чистопольская.