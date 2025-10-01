В Челябинске музыкант основал рок-группу и поет более 50 лет

﻿В три года он начал подражать Муслиму Магомаеву

Впервые взяв в руки музыкальные инструменты, многие мальчики мечтают создать свою группу. Стоять на сцене, видеть восторженные глаза поклонниц и петь. Вячеслав Андже не только основал группу, но сыграл и спел еще во многих. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал о музыкальной философии певца.

«Когда мне было три года, изо всех радио и телевизоров звучал Магомаев. Как-то само по себе получилось, что я у него научился подаче и интонированию. Пел всегда и везде», — начинает свой рассказ Вячеслав.

В школьные годы музыкант вдохновлялся ВИА (вокально-инструментальный ансамбль — самодеятельные группы при Советском Cоюзе. — Прим. ред.), а позже взялся за гитару, чтобы нравиться девочкам. С тех пор пение и гитара стали для него равнозначными увлечениями.

«Музыка для меня — это естественная среда обитания. Раньше было выражение „с песней по жизни“. Это про меня», — заявил певец.

У Вячеслава была мечта основать свою группу, но останавливали отсутствие опыта и знаний. Музыкант играл в техникуме, в армии, на заводе. А в 1889 году судьба свела с композитором Владимиром Веккером. Тогда появился коллектив «Хобби».

Музыкант особенно любил хард-рок и металл (а кому из юношей они не нравились?). Эта любовь привела Вячеслава в группу «Эпицентр».

«Позже возник проект под названием LISHIPAY. Играли исключительно свое. Естественно, вторая сторона медали включает исполнение каверов. Это ремесло, которое тоже приносит массу положительных эмоций, помимо гонорара. Live-R-pooL из этой же серии, с уклоном в исполнение песен Тhe Beatles, Creedence и тому подобное», — продолжил Вячеслав Андже.

Мечта основать свою группу осуществилась. Сольный проект ANДGE стал отдушиной для музыканта. «Суровая мужская лирика» — так отзывались поклонники о группе. Вячеслав играл со своими товарищами, вместе они исполняли рок, песни советских ВИА и Юрия Антонова.

«Самое главное в музыке — это искренность. Достаточно всего одного „не верю!“ даже от одного слушателя, чтобы рухнула вся наша музыкальная конструкция», — так писал Вячеслав в сообществе своей группы.

Со временем проект закрылся. Но репертуар остался. Сейчас в жизни певца две музыкальные группы — «Время луны» и TRAMWAY.

«Время Луны» появилась просто — группа играла в ресторане «Лунный свет», не имея названия. Во время пандемии ресторан закрылся, мы остались не у дел, но совместное исполнительство так нам понравилось, что, взяв это название, пустились в свободное плавание», — вспоминает музыкант.

История TRAMWAY же началась еще задолго до его официального появления. Вадим Рева и Игорь Бакин, будучи, по сути, бард-дуэтом, еще в 98-м году обратились к Вячеславу за помощью в записи первого альбома. Тогда они только начинали. Спустя пятнадцать лет лидер собрал «музыкальных товарищей» в один коллектив — «Трамвай — 13-й путь». Впоследствии он разделился на группы «Гости» и TRAMWAY.

Сегодня музыкант исполняет любимые песни, доносит их смысл до слушателя, добавляя «свои нотки». Все идеи поддерживают его жена и товарищи.

«Те песни, которые мечтал спеть, пою. Или еще спою в будущем», — говорит музыкант.