В Челябинске можно поставить прививку от коронавируса в парке «Россия — моя история»

Каждый привившийся получит пригласительный на экспозиции

В пятницу, 4 февраля, в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» можно будет поставить прививку от COVID-19 вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт». Каждый, кто пройдет вакцинацию, получит пригласительный билет на экспозиции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пункт вакцинации будет работать в холле третьего этажа с 11:00 до 13:00. Все желающие смогут поставить прививку, а также задать врачу интересующие вопросы, касающиеся вакцинации.

«Прием осуществляется в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По итогам вакцинации каждый получит пригласительный билет в парк «Россия — моя история», воспользоваться которым можно будет в любое удобное время. Билет бессрочный и действует на все экспозиции.