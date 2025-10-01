В Челябинске можно нанять помощника по растениям и реставратора старых фото

Делимся подборкой необычных услуг

Рынок услуг в Челябинске настолько развит, что можно найти не только мастеров маникюра, работников клининга или зоонянь, но и тех, кто сделает модель вашей машины или добавит черно-белым фотографиям цвет. Специалисты «Авито Услуг» собрали подборку нестандартных сервисов в Челябинске — для тех, кто хочет разнообразить досуг, заняться творчеством или найти оригинальный подарок.

Открывают подборку мастера, которые могут сделать фото вашего автомобиля в виде масштабной модели. Мастер создает изображение, на котором реальная машина выглядит как миниатюра: сохраняются пропорции и детали, но возникает эффект игрушечного экспоната. Подходит для личной коллекции или в подарок. Стоимость — от 150 рублей за фото.

Также встречаются объявления по реставрации и цветокоррекции старых снимков. Специалисты очищают кадры от дефектов, раскрашивают черно-белые фото, меняют фон и даже добавляют людей. Достаточно отправить скан или снимок с телефона. Цена — от 250 рублей за услугу.

Если лень или не получается ухаживать за цветами, то можно попросить помощи у профессионала. Озеленитель подбирает композиции и горшки, пересаживает, поливает и подкармливает растения, поддерживая их внешний вид и здоровье дома или в офисе. Стоимость — от 2000 рублей за выезд.