В Челябинске мощам блаженной Матроны поклонились 70 тысяч южноуральцев

Святыня находилась в столице Южного Урала десять дней

Вечером 1 октября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска проводили ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Святыня находилась в храме 10 дней — с 22 сентября. За это время ей поклонились 70 тысяч верующих, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Челябинцы и гости города шли помолиться Матроне с раннего утра и до позднего вечера. Но благодаря грамотной работе волонтеров длинных очередей к мощам удалось избежать. Всего в эти дни верующим помогали сто волонтеров.

Кроме того, прикоснуться к мощам и помолиться смогли семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Им волонтеры уделяли особое внимание.

«В кафедральном соборе царила по-настоящему пасхальная атмосфера духовной радости. На протяжении всех дней возле мощей Матронушки совершали молебны и читали акафист священнослужители разных храмов Челябинской епархии», — рассказали в епархии.

Напомним, только в первый день пребывания мощей в Свято-Симеоновском кафедральном соборе к ним приложилось более семи тысяч человек.