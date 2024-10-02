Вечером 1 октября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска проводили ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Святыня находилась в храме 10 дней — с 22 сентября. За это время ей поклонились 70 тысяч верующих, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.
Челябинцы и гости города шли помолиться Матроне с раннего утра и до позднего вечера. Но благодаря грамотной работе волонтеров длинных очередей к мощам удалось избежать. Всего в эти дни верующим помогали сто волонтеров.
Кроме того, прикоснуться к мощам и помолиться смогли семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Им волонтеры уделяли особое внимание.
«В кафедральном соборе царила по-настоящему пасхальная атмосфера духовной радости. На протяжении всех дней возле мощей Матронушки совершали молебны и читали акафист священнослужители разных храмов Челябинской епархии», — рассказали в епархии.
Напомним, только в первый день пребывания мощей в Свято-Симеоновском кафедральном соборе к ним приложилось более семи тысяч человек.